Marianella: “Credo che la storia tra Allegri e la Juventus si concluderà. Spero gli venga dato il giusto riconoscimento”

Massimo Marianella giornalista di “Sky Sport” ha parlato del possibile futuro di Allegri, che come ogni probabilità sarà lontano da Torino. La Juventus dovrà interrogarsi poi sul futuro della panchina bianconera. Ecco le sue dichiarazioni.

Juventus, per Marianella il futuro di Allegri sarà lontano da Torino

“Le voci che circolano, l’inerzia di questa stagione e lo stato d’animo dei tifosi mi portano a credere che una storia straordinaria si concluderà, perché non sono sicuro che Allegri possa realizzare il suo ultimo anno alla Juventus. Spero che gli venga dato il riconoscimento per tutto ciò che ha raggiunto. Per quanto riguarda il futuro? Un club importante come la Juventus deve prendere una decisione deliberata per vincere, perché ha l’obbligo di avere successo”.