Dopo la sconfitta contro il Brighton, la squadra di Gattuso vuole reagire e vincere per agganciare il quinto posto. La gara andrà in onda in diretta streaming.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Meite, Mbemba, Balerdi, Lodi; Clauss, Ounahi, Veretout; Harit, Aubameyang, Carvalho Oliveira. All. Gattuso.

CLERMONT (3-4-2-1): Diaw, Pelmard, Seidu, Borges, Zeffane, Keita, Gastien, Allevinah, Saracevic, Rashani, Kyei. All. Gastien.