Marsiglia-Strasburgo, le ultimissime sulle formazioni

Marsiglia di Gattuso in campo con il 3-5-2. Il tecnico calabrese si affida Meïté, Gigot e Balerdi per la difesa. A centrocampo spazio per Kondogbia, Nadir e Veretout centrali, con Clauss, a destra, e Murillo, a sinistra. In avanti la coppia composta da Vitinha e Aubameyang.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Meïté, Gigot, Balerdi; Clauss, Nadir, Kondogbia, Veretout, Murillo; Vitinha, Aubameyang. All. Gattuso.

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya; Sissoko, Mwanga; Bakwa, Gameiro, Diarra; Emegha. All. Vieira.