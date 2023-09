Mattia Verdoliva in rampa di lancio | Storie di giovani talenti

Applausi per Mattia Verdoliva

In data 24 Settembre, la nostra redazione è stata presso il Vista Vision Stadium di Pero per assistere ad un torneo categoria pulcini tra Alcione, S.C. United e la squadra di casa Club Milano ( serie D). Torneo di prestigio visto il blasone delle squadre partecipanti. L’Alcione, rappresenta ormai da tanti anni nel panorama calcistico milanese una realtà molto affermata tanto da essere definita la terza squadra di Milano. I nostri occhi erano puntati sulla nostra vecchia conoscenza e baby talento Mattia Verdoliva. Reduce da un infortunio da poco smaltito, 9 anni ancora da compiere, sta confermando quanto di buono aveva mostrato da seconda punta con la maglia del G.S. Assago nel corso della passata stagione.

“Holly” per i suoi compagni di scuola si trasforma in Pippo Inzaghi mettendo a segno un gol di rapina portando l’Alcione alla vittoria nel corso della prima gara contro S.C. United. Al momento non sembra accusare il passaggio ad una nuova realtà con mister e compagni ancora da conoscere. Ottimo gioco quello espresso dalla squadra orange di mister Riviera, troppe individualità ma squadra con ampi margini di miglioramento. Il torneo si conclude con la vittoria dei padroni di casa guidati dalla preparatissima e determinata mister Alice Saponaro. Una bella domenica di sole e di sport regalano emozioni alle numerose famiglie presenti al Vista Vision Stadium di Pero. Questo è il calcio che ci piace.