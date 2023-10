Nonostante sembrasse destinato a partire in estate, Weston McKennie si ritrova ad essere un titolare della Juventus a centrocampo, o quanto meno lo sarà fin quando Giuntoli e la dirigenza bianconera non riusciranno ad acquistare due centrocampisti per sostituire Pogba e Fagioli, entrambi espulsi fino a fine della stagione.

“Io e Pulisic siamo sempre stati amici, ma abbiamo sempre giocato contro”

Intervistato insieme a Timothy Weah a DAZN per la rubrica Culture, Mckennie ha anche avuto modo di parlare di Christian Pulisic, che, nonostante sia arrivato al Milan in estate, sta già incantando i tifosi rossoneri a suon di gol e assist.

Il centrocampista della Juve ha parlato così del loro rapporto: “L’attuale squadra in nazionale è molto più di una squadra, è sicuramente il gruppo più unito in cui io sia mai stato. Gioco con Christian Pulisic da quando ho 13 anni, lui (Weah, ndr) gioca contro Adams o Aaronson da tantissimo. Quando giocavo in Germania allo Schalke Christian era al Borussia. Ora che ci penso io e lui abbiamo sempre giocato per squadre rivali: prima in Germania, ora io Juventus e lui Milan.

In Germania avevamo una partita contro nella settimana del Giorno del Ringraziamento e c’erano le nostre famiglie in città, per cui siamo andati a cena insieme per festeggiare e abbiamo fatto una foto che ho postato. A quel punto tutti volevano ucciderci, ci chiedevano cosa facessimo insieme. Non capivo, pensavo ‘Questa è un’importante festa americana, in cui devi stare con gli amici e la famiglia’ “.