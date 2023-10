Genoa-Milan, partita pazza al Marassi ma Pulisic regala il primo posto ai rossoneri

Il Milan supera il Genoa per 1-0 e balza al primo posto

Dopo la disfatta pomeridiana dell’Inter rimediata contro il Bologna, che non ha permesso alla benamata di andare oltre al 2-2 a San Siro, il Milan vuole strappare il primato ai cugini nerazzurri, che distano un solo punto, e per farlo dovrà portare a casa i 3 punti contro il Genoa, che fino ad ora non ha mai perso contro le big del nostro campionato.

I rossoneri partono subito forte, tenendo per i primi dieci minuti la palla sempre nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi grazie agli inserimenti di Musah tra Jovic e Chukwueze, che sforna vari cross nell’area rossoblù, ma mai sfruttati a dovere dagli attaccanti rossoneri.

Al 9′ minuto arrivano le prime proteste dalla panchina genoana, che reclama un calcio di rigore su un contatto tra Vasquez e Florenzi, giudicato regolare dal VAR e dal direttore di gara Piccinini.

Per il resto della prima frazione di gara il Milan tiene quasi sempre il pallino del gioco, mantenendo i ritmi alti ma senza mai impensierire realmente la porta difesa da Martinez.

Genoa-Milan,

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con il Milan che fa girare molto il pallone senza mai superare la trequarti avversaria, fino al 65′, in cui Leao spreca una clamorosa palla gol su un traversone di Florenzi, che pennella un gran cross sulla testa del portoghese, che colpisce di testa ma trova un super Martinez che con un miracolo sventa il vantaggio dei rossoneri.

Anche il Genoa va vicino al vantaggio al 76′: su un pallone allontanato dalla difesa, Dragusin calcia di controbalzo indirizzando la sfera nell’angolino basso a sinistra, su cui Maignan ci arriva con la mano di richiamo.

Il match si sblocca solo all’88, dove Pulisic controlla col ginocchio un cross dalla destra di Musah e, girandosi, calcia sul palo vicino superando Martinez e regalando la vittoria al Milan.

All’ultimo minuto Maignan compie un uscita scellerata su Ekuban, travolgendo il giocatore del Genoa, che l’arbitro punisce con un cartellino rosso, e sulla punizione scaturita dal fallo, Gudmudsson colpisce la traversa, e sulla ripartenza dei rossoneri Martinez commette fallo su Musah, prendendo così il secondo cartellino giallo.

Genoa-Milan, tabellino e risultato (0-1)

Marcatori: Pulisic

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 68′ Ekuban), Frendrup, Thorsby, Haps (dal 91′ Puscas); Malinovskyi (dal 68′ Kutlu); Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Martin, Matturro, Vogliacco, Kutlu, Ekuban, Sommariva, Jagiello, Puscas, Leali, Galdames, Fini, Hefti.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze (dal 46′ Leao), Jovic (dal 93′ Bartesaghi), Okafor (dal 46′ Pulisic). Allenatore: Stefano Pioli

A disposizione: Mirante, Pulisic, Calabria, Bartesaghi, Romero, Pellegrino, Sportiello, Giroud, Leao, Pobega.

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: Gilardino 9′ (G), Theo Hernandez 20′ (M), Florenzi 22′ (M), Musah 47′ (M), Adli 62′ (M), De Winter 69′ (G), Martinez 86′-103′ (G)

Espulsi: Maignan 97′ (M), Martinez 103′ (G)