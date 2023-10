Calciomercato Milan, Maignan nel mirino di due top club: Furlani prepara il rinnovo

Tra I top player di questo Milan c’è sicuramente Mike Maignan. Il francese è uno dei principali artefici delle fortune rossonere ed è ormai noto l’interesse dei top club europei sul giocatore. Il portiere, nonostante qualche acciacco fisico, resta una garanzia tra i pali e dentro lo spogliatoio.

Furlani vuole il rinnovo del francese

Per evitare spiacevoli situazioni, Furlani starebbe pensando a un adeguamento dell’ingaggio e quindi di conseguenza anche a un prolungamento del contratto. L’idea è quella di raddoppiare l’attuale stipendio di 2,8 milioni di euro netti a stagione e prolungare il contratto in scadenza nel 2026 fino al 2028. Tutto ciò per scacciare via le insidie Chelsea e PSG.