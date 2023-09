Verso Cagliari-Milan, le ultime da Milanello

Il Cagliari è ancora alla ricerca dei primi 3 punti stagionali, ma domani affronteranno un Milan che non è disposto a lasciare punti per strada come lo scorso, e dopo la vittoria di misura contro il Verona, vuole agganciare i cugini nerazzurri al primo posto, in attesa di conoscere il risultato di Inter–Sassuolo.

Pioli cambia ancora, Ranieri puntella qualcosa

Sebbene il 3-4-3 schierato contro il Verona abbia portato alla vittoria, Pioli è pronto a tornare alla classica difesa a 4 essendo tornato Theo Hernandez, che completerà la difesa insieme a Tomori, Thiaw e Florenzi. A centrocampo ci sarà il debutto di Adli da titolare e in attacco quello di Okafor, con Pulisic e Chukweze a sostegno sulle fasce.

Per Ranieri un cambio per reparto, torna infatti Wieteska in difesa che ha scontato la squalifica rimediata contro l’Udinese, sulle fasce Nandez è il favorito sulla destra, mentre Augello sarà sicuramente il titolare a sinistra. In mezzo al campo Makoumbou, Prati e Sulemana, mentre in attacco Luvumbo al fianco di Petagna.

Cagliari-Milan, probabili formazioni

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Chukweze. Allenatore: Stefano Pioli

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Mokoumbou, Sulemana, Prati, Augello; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri