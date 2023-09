Milan, Pulisic elogia i compagni e prepara il derby

Il neo acquisto del Milan Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport in vista del derby che si disputerà sabato alle 18.

Milan: “Loftus fortissimo. E su Reijnders..”

Tra le dichiarazioni dello statunitense, non sono mancati i complimenti per i suoi nuovi compagni, in particolare per il centrocampo, sottolineando come questo possa essere fondamentale per poter strappare i 3 punti all’Inter.

Così si espresso sui suoi compagni: “Loftus-Cheek è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello”.