“Passare da Messias a Pulisic è un grande salto per il Milan” | La rivelazione

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, giornalista dell’emittente satellitare, ha commentato il mercato del Milan dopo questo inizio di campionato.

Compagnoni: “Il Milan ha stradominato la sfida con la Roma. E su Pulisic..”

“Come abbiamo esaltato l’Inter giustamente anche il Milan. Finché è rimasto in 11 all’Olimpico il Milan ha stradominato la partita, è stato in totale controllo. Leao ha fatto un gol clamoroso. Pulisic secondo me non sta ancora rendendo al 100% perché lui ama giocare a sinistra ma lì c’è Leao”.

E poi ancora: “Però anche destra se la sta cavando discretamente, pur non essendo il ruolo che ama di più. Con tutto il rispetto, passare da Messias e Saelemaekers, anche per un fatto di caratteristiche, a Pulisic è un bel salto di qualità”.