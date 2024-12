Mctominay regala i 3 punti al Napoli (0-1) | Conte sempre di più in testa

Torino e Napoli si sfidano nella gara valevole per la 14a giornata di campionato. I padroni di casa cercano un successo che manca dal 25 ottobre. Dopo un incoraggiante avvio di stagione infatti, sembra che i granata abbiano perso del tutto la bussola, avendo conquistato solamente un pareggio nelle ultime 4. Dall’altra parte c’è il Napoli capolista che vuole dare continuità alla vittoria di domenica scorsa ai danni della Roma.

Torino-Napoli, vittoria e vetta solitaria per Conte

Primo tempo giocato ad alti livelli da parte di entrambe le compagini. Partono bene i granata che dopo appena 4′ vanno vicinissimi al vantaggio con Adams che di testa manda di poco a lato. Risponde il Napoli con due occasioni sfornate da Kvaratskhelia e Lukaku, entrambe però, vengono fermate da Milinkovic Savic. Alla mezz’ora di gioco però, è proprio l’esterno georgiano a servire il pallone del vantaggio firmato McTominay, che segna un bel gol di sinistro, facendo 1-0 per gli ospiti. Il toro rialza subito la testa e al 37′ sugli sviluppi da corner sfiora il pari, dopo una serie di scambi in area, viene servito Coco che deve solo appoggiare a porta sguarnita ma inciampa goffamente sul pallone, divorandosi clamorosamente il gol. Il primo tempo si chiude sul parziale di 0-1 in favore del Napoli. Inizio ripresa che continua a mostrare un discreto equilibrio in fatto di interpretazione del match. Al 60′ però la squadra di Conte sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Di Lorenzo su corner di Politano, palla a lato di poco. L’occasione sembra dare fiducia agli ospiti che aumentano i giri del motore e qualche minuto dopo arriva una clamorosa opportunità per il 2-0: Olivera stacca di testa a colpo sicuro ma sale nuovamente in cattedra Vanja Milinkovic-savic, il portiere si supera e sventa miracolosamente la conclusione del terzino partenopeo. Nell’ultimo quarto d’ora di gara, gli uomini di Conte decidono di adottare un assetto più difensivo, al fine di contenere gli inserimenti dei tanti uomini di gamba del Toro. Menzione d’onore ancora una volta per Milinkovic-savic che nel finale compie l’ennesima grande parata del match su una splendida giocata fibe. Seconda vittoria consecutiva per il Napoli che allunga sul gruppetto di inseguitrici. Escono a testa alta invece i ragazzi di Vanoli, che nonostante la sconfitta hanno mostrato un’ottima organizzazione di gioco, giocando molte volte alla pari degli avversari qualitativamente più quotati. Una prestazione che dovrà decisamente essere un punto di partenza in vista dei prossimi impegni.

Torino-Napoli, il tabellino

Reti: 31′ McTominay(N);

Ammoniti: 39′ Walukiewicz (T); 41′ Pedersen (T); 55′ Coco (T); 83′ Ricci (T).

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Coco, Masina(74′ Sosa); Pedersen(45′ Lazaro), Linetty(64′ Vlasic), Ricci, Gineitis, Vojvoda(74′ Karamoh); Adams, Sanabria(64′ Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Vlasic, Maripan, Lazaro, Dembele, Sosa, Tameze, Bianay Balcot, Njie. Allenatore: Vanoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa(86′ Folorunsho), Lobotka; Politano(74′ Spinazzola), McTominay, Kvaratskhelia(80′ Neres); Lukaku(86′ Simeone). A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Zamora, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. Allenatore: Conte.