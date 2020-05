Mercato estero, le ultime

Speciale Calciomercato

Direttori sportivi e agenti si muovono virtualmente e furtivamente alla ricerca di accordi da ufficializzare nel prossimo calciomercato. Il Real Madrid punta al rinnovo di Casemiro, in scadenza nel 2021, trattativa arenatasi dopo lo scoppio della pandemia. Nel frattempo, si tutela a centrocampo aprendo i contatti con Eduardo Camavinga, mezzala di proprietà del Rennes, che chiede 50 milioni per lasciarlo andare. Inoltre, circola il nome di Lucas Ocampos, venticinquenne del Siviglia (con un passato a Genoa e Milan), a cui i Blancos potrebbero arrivare grazie a contropartite tecniche come Reguilon, Odriozola o Ceballos.

Le Merengues restano sempre vigili riguardo le vicende di Kylian Mbappé, che è pronto a rinnovare con il PSG. Da Parigi, vuole andarsene, invece, Neymar, disposto a dimezzarsi lo stipendio per tornare al Barcellona. I parigini, dal canto loro, sono interessati a Wilfred Ndidi, centrocampista del Leicester valutato 40 milioni, ma anche Alex Telles, laterale sinistro del Porto (ed ex Inter), conteso con il Siviglia.

Gli andalusi vogliono rinforzarsi a centrocampo con l’innesto di Tiemoué Bakayoko, ora al Monaco ed ex Milan, ma anche di Ivan Rakitic, che aveva giocato proprio al Siviglia, prima di passare al Barcellona. I Blaugrana, intanto, dimostrano interesse per il terzino Juan Bernat (proprio del PSG), oltre ad André Onana, portiere dell’Ajax. Quest’ultimo muove le mire anche del Chelsea, che, però, deve fare i conti con la perdita di Willian. Il brasiliano, in scadenza, è pronto ad accasarsi con i rivali del Tottenham. I Blues, per coprire il vuoto in attacco, vogliono provarci per Timo Werner, su cui, però, ci sono, tra le molte, Liverpool, Inter e Manchester United.

Se non dovesse andare in porto, i Red Devils vogliono provare a convincere Jadon Sancho, ala del Borussia Dortmund, che, però, chiede 115 milioni come indennizzo. Una cifra simile dovrà sborsare il Bayern Monaco per Leroy Sané, attaccante del Manchester City. I bavaresi dovranno far fronte ai probabili addii di Philippe Coutinho (che forse diventerà la stella della nuova proprietà multimiliardaria del Newcastle) e di Javi Martinez. Sul difensore ci sono Getafe e Atlético Madrid. I Colchoneros sono pronti a trattare anche James Rodriguez con il Real e Lacazette con l’Arsenal, per dare più concretezza al reparto offensivo.