Mercato Inter, l’addio è rinviato: adesso cambia tutto

Marotta ora dovrà andare su altri nomi

Nella movimentata estate nerazzurra, nella quale Marotta ha dovuto fare di necessità virtù per cercare di sostituire i partenti senza svalutare troppo la squadra da lasciare in mano a Simone Inzaghi, una delle piste più calde seguite dal dirigente interista è stata quella di Marcus Thuram. Ma il francese classe ’96, figlio di Lilian Thuram, in estate è rimasto in Bundesliga, al Borussia Mönchengladbach e punta a rimanerci ancora a lungo.

LEGGI ANCHE

PIF-Inter, trattativa in stand-by| Gli aggiornamenti

Inter, bocciato e in uscita| Il giocatore obiettivo del Barcellona

Intervistato dal portale francese Footmercato, Thuram ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimanere in Germania: “I rumors di questa estate? Non ho notato nulla. Seriamente, ovviamente c’è la possibilità che giocherò ancora per il Borussia la prossima stagione. Tutto il mio cuore appartiene a questo club in questo momento”. Parole chiare che raffreddano per forza di cose l’interesse dell’Inter che ora, sia per il mercato di gennaio, sia per quello estivo, dovrà rivolgersi ad altri lidi per trovare rinforzi nel settore avanzato.