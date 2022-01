Mercato Inter, Marotta a caccia di rinforzi: il primo obiettivo per la fascia

Affare possibile a gennaio in prestito

Con il primo posto ben saldo (dopo l’ultima giornata il distacco dal Milan è addirittura aumentato), una Supercoppa in bacheca e l’accesso agli ottavi di finale di Champions League l’Inter può dirsi soddisfatta fin qui della sua stagione e Simone Inzaghi non può lamentarsi della rosa che la società gli ha lasciato a disposizione pur nelle difficoltà economiche che sta attraversando.

Il tassello mancante, però, è relativo alla fascia sinistra, ruolo che potrebbe rimanere scoperto in caso di partenza di Ivan Perisic. Con Lucas Digne ormai sfumato, trasferitosi all’Aston Villa, Beppe Marotta punta decisamente a Filip Kostic. L’esterno classe ’92 dell’Eintracht Francoforte è nel mirino da tempo ed è il preferito dal dirigente nerazzurro che vorrebbe provare a portarlo a Milano già nel mercato di gennaio. Una spinta alla trattativa, però, deve necessariamente arrivare dalla società tedesca che, per facilitare l’operazione, dovrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto per il serbo.