Mercato Juventus, Cherubini ha un piano per l’attacco: la mossa del ds

Cherubini prepara il colpo in attacco

Tutto è nelle mani di Cherubini. Il ds bianconero sta lavorando in queste ore per rivoluzionare il mercato della Juventus. In attesa di un regista a centrocampo il ds bianconero sta lavorando all’attacco visto che Allegri ha chiesto un nuovo centravanti visto che Morata e Kean hanno deluso fino ad ora.

E proprio Morata potrebbe presto partire direzione Spagna. Il giocatore spagnolo è richiesto dal Barcellona di Xavi, che dopo Ferran Torres vuole un grande colpo per l’attacco con la Juventus che sarebbe disposta(insieme all’Atletico Madrid) a cedere il calciatore anche se prima va preso il suo sostituto. Qualora la Juventus dovesse perdere Morata, Cherubini dovrebbe acquistare 2 attaccanti e starebbe pensando all’accoppiata Icardi – Scamacca. L’attaccante argentino arriverebbe in prestito dal Psg mentre per l’attaccante nero verde la dirigenza juventina starebbe pensando ad un prestito di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro.