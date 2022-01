Calciomercato Juventus, Cherubini anticipa tutti: arriva a gennaio

Aspettando un grande numero nove per l’attacco, che presumibilmente sarà uno tra Cavani, Icardi, Depay e Scamacca, non male per Allegri, che aveva chiesto un’alternativa a Morata, che ora potrebbe partire con destinazione Barcellona e con il solo Kean a disposizione, il ds Cherubini lavora al centrocampista visto che l’allenatore toscano ha chiesto anche un regista in mezzo al campo, in attesa che escano Rabiot e Ramsey.

LEGGI ANCHE:

L’identikit perfetto porta sempre a Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach che lascerà il club a parametro zero a fine stagione visto che non ha trovato un accordo con la squadra tedesca. La Juventus, vista la folta concorrenza per arrivare al centrocampista, tra cui Manchester City, Barcellona e Roma, vuole anticipare i club europei e offrire una cifra vicina ai 10 milioni di euro più bonus per avere il calciatore già a gennaio. Cherubini pensa però anche al piano B con il nome di Rovella, centrocampista in prestito al Genoa che il ds vorrebbe riportare a gennaio da Allegri.