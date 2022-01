Mercato Lazio, caccia al vice Immobile: i nomi di Tare

Muriqi sempre più verso l’Inghilterra

Con Vedat Muriqi sempre più destinato verso l’Inghilterra, la Lazio può seriamente pensare a chi prendere nel ruolo di vice Immobile. La casella è infatti una priorità per Igli Tare che vuole consegnare quanto prima il rinforzo a Maurizio Sarri. Il bomber biancoceleste anche in questa stagione si sta dimostrando un attaccante affidabilissimo, ma avrebbe bisogno di un cambio per rifiatare in alcune partite per essere più lucido e fresco negli appuntamenti che contano.

Il dirigente della Lazio è così al lavoro e i nomi sul suo taccuino sono principalmente due. Il primo è Jonathan Burkardt, attaccante ventunenne del Mainz che in 20 partite, tra campionato e coppa nazionale, ha segnato 10 gol. L’altro nome, spuntato negli ultimi giorni, è quello di Simone Zaza. L’ex Juventus e Sassuolo, ora al Torino, non sta trovando molto spazio nonostante l’infortunio di Belotti e quindi il trasferimento potrebbe essere per lui una soluzione ideale.