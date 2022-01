Mercato Lazio, caccia all’attaccante: tutti i nomi di Tare

Muriqi è ormai con le valigie in mano

Se non segna Ciro Immobile la Lazio fa fatica e lo si è visto anche nell’ultima partita contro l’Atalanta dove i biancocelesti sono stati bloccati sullo 0-0 in casa, nonostante un’avversaria falcidiata dalle assenze. Il principale obiettivo di questo mercato invernale che entra nella sua fase finale è un attaccante di scorta che possa sostituire Immobile o giocare in coppia con lui.

Ci sono quindi diversi nomi che Igli Tare ha segnato sul suo taccuino e che possono diventare caldi in questi ultimi giorni di mercato. Il primo è quello di Kevin Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, chiuso in gialloblu da Simeone e Kalinic. Il secondo nome è quello di Zaza del Torino che chiede più spazio. E, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ultima pista porta direttamente al talento scuola Inter, Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli. L’operazione in attacco, però, è condizionata dalla partenza di Muriqi che, dall’inizio della sessione, ha le valigie in mano, ma ancora non si è riusciti a giungere a un accordo con nessuna delle squadre interessate.