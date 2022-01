Mercato Milan, addio al difensore: Maldini ha pronto il sostituto

Maldini sonda le alternative in caso di addio di Romagnoli

Oltre alla situazione di Franck Kessie, che però sembra destinato a lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione, Paolo Maldini si sta occupando anche del rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli. Il difensore ex Roma, infatti, è in scadenza a giugno, ma le parti sono ancora distanti con l’entourage del difensore che chiede cifre a cui i rossoneri non vogliono arrivare.

Il dirigente milanista sta così sondando piste alternative per poter sostituire Romagnoli, in linea con le ultime sessioni di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, un profilo attenzionato dal Milan in questi ultimi giorni sarebbe quello di Becir Omeragic, centrale classe ’02 in forza allo Zurigo. Nonostante la giovane età, Omeragic ha già raccolto oltre 70 presenze con la prima squadra svizzera di cui è ormai un titolare. Le richieste dello Zurigo sarebbero intorno ai 12-15 milioni, rendendolo così un profilo da tenere sotto attenta osservazione.