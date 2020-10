Mercato Milan, interesse ancora vivo per Tomiyasu

Il Milan non molla la presa nei confronti del difensore del Bologna, Tomiyasu. Secondo todofichajes.com nell’affare anche Musacchio.

La società rossonera nel corso del mercato estivo non è riuscito a regalare a Stefano Pioli un difensore utile a puntellare la rosa. Sono stati molteplici i nomi accostati ai rossoneri da Kabak ad Ajer passando per Milenkovic. Nelle ultime ore, prima del gong finale sulla finestra di mercato, il Milan sembrava vicinissimo ad accaparrarsi il duttile difensore nipponico del Bologna, Takehiro Tomiyasu. Il difensore classe ’98 ha stupito tutti nella passata stagione dove ha collezionato 30 presenze e siglato un goal con la maglia felsinea. Ormai punto fermo della retroguardia del Bologna, Tomiyasu è valutato circa 25 milioni di euro. A tal proposito, secondo todofichajes.com, il Milan sarebbe pronto a far recapitare al Bologna un’offerta di circa 15 milioni più il cartellino di Musacchio. Il mercato di gennaio è lontano ma il Milan starebbe già mettendo le basi per il primo colpo.