Mercato Milan, Maldini pensa già a giugno| Colpo a parametro zero

Il difensore è in scadenza di contratto

Alla fine non è arrivato nessun colpo in difesa per il Milan. La società rossonera ha cercato per tutto il mese di gennaio un difensore che potesse sostituire Simon Kjaer, ai box fino al termine della stagione per via dell’infortunio ai legamenti del ginocchio, ma Maldini non ha potuto (o voluto) affondare il colpo. Pioli avrà così in più a disposizione il giovane attaccante Lazetic.

Calciomercato Milan, nessun colpo a sorpresa

Maldini però è già proiettato al prossimo mercato di giugno nel quale saranno possibili maggiori investimenti. In particolare, come riporta il Corriere dello Sport, nel mirino rossonero sarebbe finito Chancel Mbemba, centrale classe ’94 che è in scadenza di contratto con il Porto e che non dovrebbe rinnovare il suo accordo con la società portoghese. Mbemba quindi potrebbe arrivare a parametro zero al Milan.