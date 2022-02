Mercato Napoli, il sostituto di Insigne arriva dalla Spagna

Il belga non ha ancora rinnovato il contratto

Lorenzo Insigne se ne andrà da Napoli al termine della stagione e sorvolerà l’oceano per accasarsi in Canada, al Toronto, diventando il calciatore italiano più pagato in attività. La dirigenza azzurra si sta quindi attivando per trovare un sostituto del proprio capitano. E Giuntoli sembra aver trovato il profilo adatto per far dimenticare ai tifosi il proprio beniamino.

Il calciatore in questione è Adnan Januzaj, belga classe ’95, attualmente in forza alla Real Sociedad. Il talento ex Manchester United non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega alla società basca e così potrebbe diventare un’opportunità di mercato molto stuzzicante per il Napoli. Januzai è alla quinta stagione in Spagna e con la Real Sociedad ha raccolto 154 partite con 22 gol e 21 assist all’attivo: l’anno scorso giocò proprio contro i partenopei nel gruppo di Europa League.