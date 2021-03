Incontro nei prossimi giorni tra il Milan e il Torino per Meite. Per il riscatto del centrocampista servono circa otto milioni

Calciomercato Milan, a giorni si deciderà il futuro di Saulinho Meite, centrocampista granata in prestito al Milan

Meité ha disputato 15 partite, 9 da titolare, tornando dunque utile alla causa. Il ritorno di Ismael Bennacer e l’eliminazione dalle coppe potrebbe portare ai margini della rosa il centrocampista francese, che rischia di non essere tra le prime scelte di Stefano Pioli.

Ad oggi il suo riscatto sembra difficile: il Milan per acquistarlo dal Torino dovrebbe versare nelle casse del club del presidente Cairo una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Una somma non altissima ma che il Milan potrebbe destinare ad altri obiettivi, anche perché in estate farà ritorno alla base Pobega, autore di una buona stagione con la maglia dello Spezia.

Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra i dirigenti del Milan e il presidente Urbano Cairo.

Calciomercato Milan: la situazione riscatti

Tomori – Frederic Massara e Paolo Maldini proveranno a chiedere uno sconto sui 28 milioni pattuiti a gennaio in fase di di trattativa con il Chelsea ma se non ci dovessero essere aperture il club rossonero potrebbe fare uno sforzo economico per portarsi a casa Fikayo Tomori, uno dei difensori centrali più promettenti del panorama europeo.



C’è la volontà di entrambi i club di trovare un accordo a fine stagione. La dirigenza del club ha in mente di far suo il giocatore grazie anche ai proventi che arriveranno qualora i rossoneri si qualificassero alla prossima Champions League.

Brahim Diaz – Attualmente, il 21enne talento spagnolo è valutato dai Blancos non meno di 30 milioni. La cifra è alta per le casse dei rossoneri che devono far fronte a numerose operazioni di rinnovo. Maldini studia il possibile rinnovo del prestito, ma la prova decisiva può essere data solo da Brahim Diaz con prestazioni convincenti.

Quattro gol e tre assist in 29 partite, considerando tutte le competizioni, non possono essere sufficienti, nelle ultime settimane dovrà dimostrare di essere da Milan.