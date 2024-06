Al via il riscatto di Charles De Ketelaere dopo l’anno trascorso a Bergamo in prestito.

Charles de Ketelaere ha un futuro tutto di nerazzurro. Venerdì 14 giugno scade per l’Atalanta il termine ultimo, da regolamento, per esercitare l’opzione per il riscatto a 23 milioni di euro più bonus dal Milan. Le due parti sono a stretto contatto per risolvere definitivamente.

Milan, CDK sarà definitivamente dell’Atalanta

Il club rossonero ha concesso anche un piccolo sconto alla Dea, sia sulla cifra del riscatto (che passa da 23 a 22 milioni di euro) sia sui bonus (che passano da 4 a 2). L’ultimo dettaglio è legato alla percentuale sulla futura rivendita: oggi i club decideranno se lasciarla al 10%, dimezzarla o toglierla del tutto.

Dopo una stagione all’insegna del successo con la sua Atalanta, Gasperini e la società bergamasca hanno concordato che il belga venisse riscattato. Entro oggi, giovedì, in seguito ad una stagione condita da 14 gol e 11 assist e culminata col trionfo in Europa League, Charles saluterà i rossoneri in maniera definitiva e per vivere il prossimo campionato anche con la partecipazione alla Champions League.