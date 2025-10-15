Un periodo pessimo per il Milan, peggio di così non poteva andare in questo momento. Dopo Saelemaekers, andato ko con il Belgio e Leao tornato a Milanello dal ritiro con il Portogallo, arrivano cattive notizie anche dagli Stati Uniti-Australia, Pulisic è andato ko con la sua nazionale.

Milan, una grana dopo l’altra per Allegri

Stando alle dichiarazioni di Pochettino “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale”, dovrebbe trattarsi di cosa da poco. Intanto Pulisic tornerà in Italia, e in serata verrà valutato e si capirà. L’attaccante rossonero potrebbe aver sentito tirare e aver preferito, quindi, lasciare il campo prima di complicare la situazione.

Il Milan questo weekend è atteso dalla Fiorentina, ma gli aspetta un periodo ricco di impegni difficili, a parte il Pisa (24 ottobre), poi seguiranno i match contro Atalanta, Roma, Parma e Inter. Tutte gare che potrebbero indirizzare l’intera stagione.

Considerando che Pulisic deve ancora essere valutato, l’unico infortunato assente, al momento, è Saelemaekers. Il belga è una vera e propria grana per Allegri perché c’è il dubbio su chi utilizzare sulla destra e a quale modulo affidarsi. Con Pulisic disponibile la sensazione era che Allegri sarebbe andato avanti con il 3-5-2, ma adesso? Adesso il buon Max potrebbe essere costretto a ripiegare sul 4-3-3. Tutto ancora da capire per mister Allegri.