Milan, al Derby del 22 aprile 70.000 tifosi rossoneri per rovinare la festa dell’Inter

Mancano ancora 19 giorni a lunedì 22 aprile, data del Derby in campionato tra Milan e Inter. I rossoneri hanno tante partite prima di quella, tra cui spicca il doppio confronto con la Roma ai quarti di Europa League. Eppure i tifosi hanno già la testa a quella data, che potrebbe rivelarsi storica. I nerazzurri potrebbero ottenere l’aritmetica vittoria dello Scudetto in casa del Milan, creando un precedente mai avvenuto nella storia della rivalità fra le due squadre meneghine. I milanisti vogliono evitare che questo accada, e sono pronti ad invadere San Siro per spingere i loro giocatori a dare il massimo.

70.000 tifosi del Milan al Derby contro l’Inter

La Gazzetta dello Sport parla di 70.000 tifosi del Milan previsti per rovinare la festa all’Inter. Lo stadio è già dato per sold out, non verrà aperta la vendita libera dei biglietti. Il Milan vuole sfruttare al massimo il fattore campo e San Siro sarà una vera e propria bolgia. I rossoneri hanno perso gli ultimi cinque Derby e non hanno nessuna intenzione di vedere i loro rivali festeggiare al fischio finale della partita, proprio per questo i milanisti daranno tutto il supporto possibile alla squadra di Pioli. Il conto alla rovescia è iniziato.