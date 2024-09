Milan, al via la vendita dei biglietti per la sfida col Bayer Leverkusen | Tutti i dettagli

Si avvicina la Champions League, e il Milan ha comunicato le modalità dei biglietti per la sfida europea contro il Bayer Leverkusen e che saranno disponibile su Vivaticket.

Bayer Leverkusen-Milan, le modalità dei biglietti:

Abbonati 24/25: dalle ore 12.00 di giovedì 12 settembre alle 23.59 di domenica 15 settembre.

Titolari di CRN: dalle ore 12.00 di lunedì 16 settembre, con la vendita della disponibilità residua.

PREZZI:

I prezzi per assistere a Bayer Leverkusen-Milan sono di 19€ per il Settore STANDING PLACE e 47€ per il Settore G4/G5. Luogo e orario per il ritiro del biglietto verranno comunicati successivamente via mail. Questo quanto riportato dal club rossonero.