Giorni che hanno segnato l’inizio del cambiamento quelli corsi a Milano questa settimana. A dare aria di cambiamento è la telefonata che ci sarebbe stata tra l’amministratore delegato del Milan e Massimiliano Allegri. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, secondo cui, messi in contatto da un comune amico, i due si sarebbero parlati senza per il momento approfondire i dettagli di un possibile futuro in rossonero.

Milan-Allegri, la società ha scelto

Che Max Allegri piaccia alla dirigenza del Diavolo non è affatto un mistero. L’idea della società di Via Aldo Rossi si è posizionata sull’idea che sia importante puntare su un tecnico italiano, che conosca l’ambiente, che sia in grado di gestire uno spogliatoio non facile e che, soprattutto, sia abituato a vincere. Queste caratteristiche Massimiliano Allegri le possiede tutte.

Oltre a Max, nel ruolo di direttore sportivo, l’idea sì è spostata subito su Fabio Paratici, ex amministratore delegato della Juventus proprio nell’era del toscanissimo Max. La coppia Allegri-Paratici sarebbe un’ennesima bandierina di Giorgio Furlani, anche se è vero che con entrambi aveva parlato nelle scorse settimane anche Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese preferirebbe l’amico Igli Tare, ma molto più probabile che la scelta andrà verso i due ex juventini. Ma è ancora presto, perché serve prima trovare un accordo economico con entrambi.