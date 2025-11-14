Max Allegri finalmente può sorridere, Jashari è pronto al rientro. Questa mattina alle 11.30 il Milan scenderà in campo per disputare l’amichevole contro l‘Entella e c’è grande attesa per rivedere in campo Ardon Jashari. Lo svizzero tornerà in campo dopo due mesi e mezzo di stop, fermato dal grave infortunio riportato in allenamento a fine agosto dopo uno scontro con Santiago Gimenez (frattura composta del perone).

Milan, attesa finita per Jashari

Il centrocampista svizzero, arrivato in estate a Milanello dal Club Brugge, rientra dopo il lungo stop. Oggi verrà testato il suo stato di salute in campo. Ovviamente servirà un po’ di tempo per ritrovare la forma migliore, ma il recupero di Jashari permette ad Allegri di avere una rotazione importante in più in mezzo al campo.

Allegri potrà utilizzarlo in varie vesti, non solo un semplice vice Modric, anche un’opzione tattica in più da giocarsi a seconda dei momenti della partita. Allegri, così come aveva dichiarato al suo arrivo, “Lo vedo come un mediano davanti alla difesa o in un centrocampo a due”. Dunque, per Jashari ci sono diversi orizzonti, tutti da provare con la maglia dei rossoneri adesso che è tornato disponibile.