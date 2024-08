Milan, allenamento mattutino per i rossoneri. Intanto Adli si avvicina alla Fiorentina

Allenamento mattutino per la squadra di Fonseca, dopo la sconfitta di Parma, con il tecnico portoghese che si gioca tanto nella sfida contro la Lazio.

Milan, tra Lazio e mercato | Le ultime

Intanto sul mercato non c’è ancora l’ok tra il Milan e la Fiorentina per Adli anche se” ieri i contatti sono stati più fitti e anche più proficui, perché le due parti si sono subito collegate sulla stessa lunghezza d’onda pur nell’ovvio e naturale gioco delle parti per ottenere ognuna delle due il massimo possibile dalla trattativa”. Questo è quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”.