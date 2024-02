Milan, ancora calciomercato: Zirkzee e Brassier rimangono i primi obiettivi per l’estate

Il Milan non si ferma e continua a studiare il mercato per rinforzare la squadra per la prossima stagione: Zirkzee e Brassier i primi obiettivi.

Fra campo e mercato, il Milan di Stefano Pioli ricerca la dimensione degli anni passati sul campo e continua a lavorare per rinforzare la squadra per la stagione prossima, contando sugli introiti del posto Champions e su un progetto sportivo sostenibile incentrato sui giovani. A tal proposito i dirigenti rossoneri continuano a lavorare sul mercato rivolgendo il proprio interesse verso calciatori giovani, di qualità e classe, per rinforzare il Milan nella stagione 2024/2025, a prescindere dalla scelta che dovrà essere compiuta in merito alla panchina e alla guida tecnica per la prossima stagione.

Zirkzee e Brassier per proseguire il progetto fondato su giovani di qualità

I nomi caldi continuano ad essere quelli usciti durante il mercato di Gennaio, con Zirkzee e Brassier a rappresentare i primi obiettivi, rispettivamente per l’attacco e per la difesa, dove il Milan deve intervenire dopo aver rivoluzionato il suo centrocampo all’inizio della stagione in corso,

Non sono questi due gli unici calciatori ad esser sul taccuino dello staff mercato della dirigenza rossonera, che per la difesa pensa anche a Lacroix del Wolfsbrug (2000), Kelly (1998) del Bournemouth, Badiashile (2001) e Chalobah (1999) del Chelsea, mentre per l’attacco continua a sondare anche il classe 2003 del Lipsia Sesko.

Durante il mercato di Gennaio si era parlato con insistenza del terzino sinistro del Betis Juan Miranda, in scadenza a Giugno, come rincalzo per Theo Hernandez, ma le prestazioni sorprendenti di Jimenez (di proprietà del Real Madrid, ma su cui il Milan può esercitare il diritto di riscatto a 5 milioni in estate) hanno messo in stand-by la trattativa.