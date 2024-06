Il Milan e Theo Hernandez sono lontani. Le trattative per il rinnovo dell’ex Real Madrid si sono arenate nel corso delle ultime settimane, lasciando un gelo tra le parti. Le richieste del terzino superano i 5 milioni più 2 di bonus, lontane da quelle che la dirigenza milanese ha intenzione di offrire.

Milan, Real e Bayern su Theo Hernandez

Hernandez non ha intenzione di percepire uno stipendio inferiore a Rafa Leao, il calciatore più pagato in casa rossonera. Il Milan non ha intenzione di livellare i due giocatori, ma resta ottimista sul trovare un accordo con il francese. La trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez riprenderà solo dopo l’Europeo. Sempre se non nasceranno imprevisti o cambi di posizione dall’una o dall’altra lato del tavolo.

Il Milan deve fare attenzione alla concorrenza, sul terzino francese ci sono da tempo due club importanti: Real Madrid e Bayern Monaco, le quali potrebbero offrire facilmente un ingaggio irrinunciabile al giocatore. Il contratto di Theo scadrà nel 2026 e, senza rinnovo, questa sarà l’ultima estate utile per venderlo al pieno del proprio potenziale. La richiesta dei rossoneri è di 70-80 milioni di euro, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali e i rossoneri provano a trattenerlo a Milanello.