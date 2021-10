Milan, andrà via a parametro zero? La verità sul centrocampista

L’avvio di stagione brillante sta regalando al Milan diverse certezze sul campo nonostante le diverse assenze per infortunio, certezze che si rimarcano anche in ambito mercato in quanto i rossoneri stanno monitorando con attenzione il profilo di Boubacar Kamara, centrocampista classe ’99 che gioca nei francesi dell’Olympique Marsiglia.

Il centrocampista di origine senegalese grazie alla rete decisiva siglata contro il Lorient ha rilanciato almeno momentaneamente le ambizioni dell’OM del ct Sampaoli e sta continuando a stupire nella Ligue 1 grazie alle sue ottime prestazioni fornite finora. Il suo contratto è in scadenza a Giugno 2022 e lo stipendio annuale si aggira intorno ai 3 milioni di Euro l’anno e rappresenterebbe quindi un ottimo investimento per il presente e per il futuro relativo alle casse rossonere; l’interesse dei top club europei è sempre più vivo, il ‘diavolo’ lo segue ormai da tre sessioni di mercato ed in quella estiva aveva provato concretamente a richiedere informazioni sul cartellino al club francese (proponendo in cambio anche Samuel Castillejo, giocatore che non era nelle grazie del presidente Pablo Longoria) che però convinto di poter rinnovare il contratto con il suo atleta, aveva rispedito al mittente le offerte del club rossonero, ma il rinnovo ad ora non è arrivato e presumibilmente non arriverà in quanto l’interesse del giocatore è quello di arrivare alla sua naturale scadenza per poter valutare tutte le offerte che arriveranno dagli altri team.

La decisione del Milan sarà condizionata dalla eventuale partenza di Kessiè nella prossima finestra di mercato estiva o addirittura in quella di Gennaio; nell’eventualità un accordo di massima con il giocatore francese sembra sia già stato raggiunto e momentaneamente congelato proprio in attesa di conoscere se il destino del ‘presidente’ sará tinto ancora di rossonero.