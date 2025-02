Conceiçao in Champions non avrà Musah: l'attacco con tutti i giocatori di qualità insieme dall'inizio è decisamente una possibilità.

Mercoledì 21 febbraio il Milan ha appuntamento in Olanda per la fase dei Play-off della Champios League. I rossoneri a Zagabria hanno sprecato l’occasione di qualificarsi direttamente agli ottavi e ha perso Yunus Musah per l’andata dei playoff. A Milanello preparano la prima gara importante della stagione.

Milan, una squadra tutta nuova per un grande futuro

Intanto in Olanda la squadra di Priske è in piena emergenza, soprattutto in difesa. In campo non si vedranno Trauner (difficile il suo recupero), Hartman, fuori dalla lista Champions. Il tecnico rossonero, in virtù delle difficoltà degli olandesi, potrebbe riproporre quanto fatto contro l’Empoli: giocare con Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez, tutti insieme.

Disposti così in campo risulterebbe la squadra più offensiva possibile: Fofana e Reijnders in mezzo al campo, Pulisic-Joao Felix-Leao dietro a Gimenez. Un Milan che si presenta come un treno dell’alta velocità nella città di Rotterdam.

Le alternative a questa soluzione sarebbe: Terracciano e Fofana in mezzo, Reijnders da trequartista. Ma l’idea della squadra a quattro ha tutto un altro fascino e può avere una maggiore trazione verso la vittoria.