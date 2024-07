Il Milan ha puntato Arda Guler, centrocampista 19enne in forza al Real Madrid. Il talento turco, messosi in evidenza agli Europei, rischia di non trovare spazio che merita tra i Blancos, per questo il club rossonero si è fatto avanti per averlo in prestito.

Milan, chiesto in prestito al Real Arda Guler

Il club del Diavolo avrebbe già sondato il terreno con i Blancos per Arda Guler: l’intenzione del Milan sarebbe quella di replicare l’operazione che portò in rossonero Brahim Diaz proprio dal Real Madrid. Guler potrebbe fare la differenza con la maglia del Milan, può fare il trequartista ma soprattutto l’ala destra. Il suo contratto con gli spagnoli scade il 30 giugno 2029, il suo valore di mercato intorno ai 30 milioni di euro.

Resterebbe invece ancora da convincere il giocatore, non ancora molto convinto di lasciare le Merengues e mister Ancelotti. Il turco è ancora pieno di dubbi sul trasferimento in Serie A. A Milano non hanno intenzione di perdere l’occasione di portare il 19enne in Serie A, ma proveranno a convincerlo con il passare dei giorni e contatti più approfonditi. In questo caso potrebbe anche intervenire Ibrahimovic, l’uomo ideale per convincere e rassicurare il giocatore sul progetto e dare garanzie precise sui piani rossoneri sul suo conto.