Il Milan, dopo la splendida vittoria contro la Fiorentina, scenderà in campo venerdì sera contro il Pisa a San Siro, per dare il via all’ottava giornata di campionato. Max Allegri si è ritrovato in pochi giorni l’infermeria piena, ma ecco le ultime sugli infortunati in casa rossonera.

Milan, gestione infortuni positiva: presto fuori dai box anche Pulisic

La prossima settimana Pulisic si sottoporrà alla risonanza magnetica di controllo al bicipite femorale della coscia destra infortunato nel match degli Stati Uniti. Lo staff medico del Milan non ha intenzione di anticipare in nessun modo le tempistiche di recupero previste, molto probabilmente dopo la prossima sosta. L’attuale novità è che ci sia la speranza che la lesione “di basso grado” consentirà al giocatore di essere pronto contro il Parma, match previsto per l’8 novembre.

Gli altri infortunati, tra cui Christopher Nkunku, che non ha potuto indossare le scarpe da calcio per una settimana a causa di un alluce molto gonfio dopo la partita con la sua nazionale in Islanda; ieri ha svolto l’intera seduta con i compagni di squadra con le scarpette ai piedi. Il giocatore sarà nuovamente a disposizione di Allegri per la sfida di domani sera a San Siro contro il Pisa. Ruben Loftus-Cheek sebbene abbia avuto giorni con maggior ottimismo, difficilmente sarà in panchina contro i toscani. Il giocatore inglese non si sente ancora in condizione dopo l’affaticamento muscolare. Infine, Pervis Estupiñan, neanche lui prenderà parte alla gara di domani. L’ecuadoregno ancora soffre per la distorsione alla caviglia.