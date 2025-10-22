Milan, sorriso a metà per Allegri: le condizioni degli infortunati

Il Milan venerdì scenderà in campo per avviare l’ottava giornata di campionato. I rossoneri ospiteranno il Pisa a San Siro. Intanto la formazione di Max Allegri, colpita da numerosi infortuni, ritrova un po’ di leggerezza con il recupero di alcuni giocatori.

Milan, migliorano le condizioni di Nkunku e Loftus Cheek

La lista degli infortunati in casa Milan è piuttosto lunga e per provare a sfruttare l’assist del calendario, in vista della sfida di venerdì sera col Pisa, Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno due pedine: Nkunku e Loftus-Cheek.

I due giocatori nell’ultimo allenamento, quello di martedì, si sono allenati a parte a Milanello. L’allenamento dei rossoneri continuerà anche oggi, Max Allegri spera di rivedere entrambi in campo con i compagni. Le condizioni dell’attaccante francese arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus sono migliorate molto, per Nkunku c’è più ottimismo. Per quanto riguarda il centrocampista inglese, alle prese con un affaticamento muscolare, c’è ancora incertezza, per il suo rientro c’è un forte dubbio. Solo nelle prossime ore e nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni al riguardo e capire se i due giocatori saranno in campo contro il Pisa o bisognerà attendere le prossime gare.