Il Milan, senza impegni europei, dovrà scendere in campo per l’ottava di campionato questo venerdì. Per Allegri sarà una settimana sostanzialmente corta per preparare il prossimo match. I rossoneri saranno impegnati venerdì per la sfida contro il Pisa.

Milan, due recuperi contro il Pisa

Max Allegri avrà dunque pochi giorni rispetto al solito per provare a studiare qualcosa di diverso ma soprattutto recuperare quelli che sono ancora in infermeria. Gli ultimi 10 giorni sono stati vissuti con il fiato sospeso per un infortuno dopo l’altro. Fortunatamente nessun giocatore si è infortunato in modo grave, in breve tempo l’infermeria dovrebbe svuotarsi.

Christopher Nkunku e Ruben Loftus–Cheek, sono i due giocatori che non hanno preso parte all’ultima sfida, quella contro la Fiorentina. Oggi i rossoneri si riuniranno a Milanello per gli allenamenti, e domani daranno maggiori risposte per chi sarà disponibile. Il francese ha dato forfait contro la viola ma venerdì potrebbe rientrare tra i convocati. Resta comunque da valutare la loro condizione nelle ultime rifiniture prima della gara.