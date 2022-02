Milan, rinnova Bennacer

Rinnovo a sorpresa in casa Milan. Bennacer e i rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto fino al 2026 (quello in vigore scade a giugno 2024). Per il centrocampista contratto da 3 milioni più bonus a stagione, questo quanto riporta mediaset. Un rinnovo, quello del centrocampista, che evidenzia la volontà della dirigenza rossonera di non farsi trovare impreparata in caso di addio di Kessie, evitando eventuali altre cessioni.