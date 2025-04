Milan – Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Milan e Atalanta chiudono la domenica di Pasqua in Serie A: le due squadre arrivano al trentatreesimo turno di campionato sulle ali dell’entusiasmo. Conceição vuole confermare formazione e uomini che hanno sconfitto l’Udinese la scorsa settimana e può contare nuovamente su Maignan dopo lo spavento occorso proprio nell’ultima gara; in avanti Jovic scalpita per un’altra maglia da titolare, mentre Gimenez, che ha lavorato ancora a parte in settimana, viaggia verso la convocazione. Gasperini deve rinunciare a Kolasinac a causa del grave infortunio della scorsa settimana: Toloi e Kossounou, recuperato dopo il lungo stop, si contendono il posto da titolare. Sulla trequarti, Pasalic è ancora il favorito per sostituire l’infortunato De Ketelaere mentre, in attacco, confermati Lookman e Retegui. La partita, in programma domenica 20 aprile alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Milan – Atalanta, probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceição.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.