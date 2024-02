Milan-Atalanta, le scelte di Pioli e Gasperini

Fuori per squalifica Jovic, Pioli torna ad affidare l’attacco a Giroud. Dubbio Adli-Bennacer in mezzo al campo. In difesa torna Thiaw con Kjær al centro. Gasperini opta per De Ketelaere in avanti, supportato da Koopmeiners e Miranchuk. Torna Lookman tra i convocati, che, tuttavia, partirà dalla panchina.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjær, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.