Milan, Bennacer punta il Frosinone. Le ultime sul centrocampista algerino

Importanti novità sul fronte rossonero. Bennacer si è sottoposto alla risonanza magnetica per determinare la risoluzione del problema all’adduttore che era stato riscontrato durante la coppa d’Africa. L’esito è risultato negativo e il Milan sorride.

Milan, sospiro di sollievo per Bennacer

Il centrocampista algerino salterà dunque la partita con il Bologna in programma Sabato 27 Gennaio alle 20.45 a San Siro. Il giocatore svolgerà 2-3 giorni di allenamenti personalizzati e poi rientrerà a metà settimana per lavorare con il gruppo non appena la situazione sarà totalmente risolta. L’obiettivo del Milan è quello di averlo a disposizione per la sfida contro il Frosinone.