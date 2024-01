Milan, Bennacer è out per infortunio | Salterà il match contro il Bologna

Pioli non potrà contare sul centrocampista per la sfida di San Siro

Ismael Bennacer è tornato in Italia dopo la cocente eliminazione dalla Coppa d’Africa della sua Nazionale che è costato l’esonero del tecnico. Il centrocampista algerino è rientrato portando con sé anche un problema fisico che non gli consentirà di far parte dei convocati di Pioli contro il Bologna.

Le condizioni dell’algerino

Bennacer ha riportato una contrattura che non sembrerebbe essere nulla di grave rispetto a ciò che circola dalle parti di Milanello. Il rossonero salterà il match contro il Bologna ma dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Frosinone. Al suo posto Pioli potrebbe optare nuovamente per Adli in mediana con Reijnders e Loftus-Cheek ai suoi lati con quest’ultimo che può giocare anche sulla trequarti.