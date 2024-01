Milan-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

A San Siro nell’ultimo posticipo del sabato si affrontano Milan e Bologna. I rossoneri allenati da Pioli occupano la terza posizioni in classifica e vengono dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese per 3-2. Il rossoblù di Motta, sono al settimo posto e vogliono continuare a sognare l’Europa. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari. La partita con fischio d’inizio alle 20.45 sarà visibile in co-esclusiva su Sky e DAZN.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All: Motta