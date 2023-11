Il presidente Gerry Cardinale sarà presente a San Siro in occasione della partita di Champions League del Milan con il Borussia Dortmund. L’incontro con il club tedesco avrà luogo martedì 28 novembre, ed è importantissimo per il percorso della squadra rossonera.

Milan-Borussia Dortmund | i rossoneri non possono sbagliare

La partita Milan-Borussia Dortmund è molto delicata per il Milan, ancora alle prese con la questione infortuni, in quanto decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League. La Gazzetta dello Sport ha riportato che l’imprenditore Gerry Cardinale sta seguendo con attenzione svariati incontri dei rossoneri in questa stagione. L’ultima partita in ordine cronologico alla quale il fondatore e patron della società RedBird avrebbe assistito, sarebbe stata Milan contro PSG, la quale ha visto il trionfo dei padroni di casa.