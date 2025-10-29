Il Milan dopo due settimane di infortuni e assenze finalmente riavrà a disposizione due dei giocatori ai box. Max Allegri da domani riavrà in allenamento Estupinan e Jashari. Lo svizzero tornerà a lavorare coi compagni dopo due mesi di assenza, l’esterno sarà a disposizione di Allegri per la gara con la Roma.

Milan, finito lo stop per Estupinan e Jashari

Lo svizzero dopo l’arrivo a Milano, costato oltre 40 milioni, ha subito subito un grave infortunio, frattura composta del perone rimediato in uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez. Il giocatore è stato lontano dai campi per oltre due mesi, ma da domani finalmente anche per lui può davvero iniziare la stagione con il Milan. Jashari da domani finalmente sarà pronto a tornare a lavorare regolarmente con il resto dei rossoneri. Non solo Jashari, domani in campo in allenamento con lui ci sarà anche Pervis Estupinan, che ha concluso il suo stop che lo teneva lontano dal campo per una distorsione alla caviglia rimediata con la sua nazionale durante l’ultima sosta. L’esterno sudamericano non scende in campo dal 28 settembre scorso, quando fu espulso a San Siro contro il Napoli, ma finalmente è del tutto recuperato. Estupinan sarà a disposizione di Allegri già per la gara in programma domenica sera contro la Roma.