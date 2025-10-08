Ad Adrien Rabiot la decisione non è piaciuta. L’ex Juventus ci è andato giù pesante per commentare la decisione: “Milan-Como in Australia? È totalmente assurdo. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane. Dobbiamo adattarci. Come sempre”.