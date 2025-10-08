Una decisione assurda quella di giocare una gara di due squadre della Serie A italiana in Australia. La decisione non piace quasi a nessuno, a sbottare sull’argomento è il neo acquisto del Milan, Adrien Rabiot. La partita in questione è Milan-Como.
Milan, il duro sfogo di Rabiot
Milan-Como, a meno di una clamorosa inversione di rotta , si giocherà in Australia. Decisione presa dalla Lega Calcio per liberare San Siro per le Olimpiadi Invernali in programma tra Milano e Cortina dal 6 al 22 febbraio 2026. Una decisione che è dovuta passare al vaglio della Uefa che, in via del tutto eccezionale, ha dato il via libera per disputare il match di Serie A a Perth.
Ad Adrien Rabiot la decisione non è piaciuta. L’ex Juventus ci è andato giù pesante per commentare la decisione: “Milan-Como in Australia? È totalmente assurdo. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane. Dobbiamo adattarci. Come sempre”.