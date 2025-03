Vasta scelta di idee per la panchina del Milan. La società di Via Aldo Rossi dovrà solo capire chi è il più adatto

Una volta messo in chiaro chi sarà il nuovo ds del Milan, il passo successivo sarà quello di decidere l’allenatore. Con Sergio Conceicao in bilico, ancora non è finita la stagione, la società dovrà capire se continuare con il portoghese oppure affidare la squadra ad un nuovo condottiere. Intanto, sono già diverse settimane che è partito il toto scommesse per il nuovo tecnico del Diavolo.

Milan, corsa a quattro per la panchina

Sergio Conceicao sente di avere ancora delle chances di conferma ma in caso di nuovo ribaltone, ipotesi molto probabile, si andrà verso una nuova svolta italiana. Per il dopo-Conceicao i nomi sono tanti. C’è l’imbarazzo della scelta. La società dovrà capire bene a chi affidare la squadra per puntare a riportare i rossoneri in alto. Cesc Fabregas è un tecnico in rampa di lancio grazie alle sue idee di calcio. Il tecnico catalano è legato al Como e al suo progetto pluriennale. Con l’arrivo probabile di Paratici sono sicuramente più alte le probabilità di un tentativo per Antonio Conte, legato al Napoli da un contratto fino al 2027. Ma c’è anche Max Allegri in corsa, il quale resta il candidato migliore per quelle che sono le esigenze attuali del club.

Oltre a Conte e Allegri, c’è anche l’idea di affidare la panchina a De Zerbi, il quale piace molto. Prima, però, la nomina del nuovo direttore sportivo attesa nella seconda metà di aprile, poi si pensare a decidere per il tecnico.