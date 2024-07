Milan, domani l’arrivo in città di Paulo Fonseca | Fissata la conferenza stampa e il primo allenamento

Il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo allenatore. Domani è previsto l’arrivo di Paulo Fonseca con il suo staff tecnico, il portoghese così si calerà subito nell’ambiente rossonero tornando in Serie A dopo l’esperienza alla Roma. Nella sua ultima stagione aveva fatto bene in Francia a Lille dove aveva disputato due stagioni.

Milan, lunedì alle 11 la prima conferenza stampa di Paulo Fonseca

Fonseca arriverà domani alle 10:30 a Milano, e successivamente lunedì sarà il giorno della sua presentazione, con la conferenza stampa a Casa Milan alle 11 insieme alla dirigenza e Ibrahimovic. Nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra alle 17 a Milanello per il primo raduno per preparare la stagione, sul quale è sempre in contatto con la dirigenza sul mercato rossonero da quando è stato ufficializzato. Questo ciò che riferisce Tuttomercatoweb.com.