Milan, domani la ripresa degli allenamenti: Fonseca intanto aspetta rinforzi

Rossoneri a lavoro in vista del campionato

Il Milan riparte da Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo(che oggi parlerà in conferenza stampa) è sbarcato ieri in Italia con i rossoneri che ora sono al gran completo aspettando un doppio colpo di mercato possibile, visto che in ballo ci sono sempre i nomi di Emerson Royal e Abraham.

Milan, oggi conferenza stampa per Morata

Prevista per domani la ripresa degli allenamenti aspettando l’ultimo impegno estivo fissato per il giorno 13 a San Siro, dove il Milan affronterà il Monza nel Trofeo Berlusconi in attesa della prima gara di campionato che vedrà protagonista la squadra di Fonseca affrontare il Torino di Vanoli.